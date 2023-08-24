В Уфе на Шакшинском мосту приостановят движение транспорта

Администрация Уфы сообщила об организации технологического окна на Шакшинском мосту. Такая мера будет принята на время демонтажа пролётного строения.
С 27 на 28 августа полностью перекроют движение автомобилей и общественного транспорта с определенными интервалами. Ограничения будут действовать с 00:00 до 00:30, с 01:00 до 01:30, 02:00 до 02:30 и с 03:00 до 03:30.
С полуночи и до 4 утра 28 августа на переправе «Князево» организуют речной паром для машин полиции, МЧС, пожарных, скорой помощи и аварийных служб.