Музей полярников из Уфы открыл выставку в Санкт-Петербурге

- Сотрудничество с музеем Санкт-Петербурга имеет для нас огромное значение, - заверила и.о. заведующего Музеем полярников им. В. Альбанова Оксана Мальцева. – Это федеральный музей с большой, почти столетней, историей. Здесь хранятся уникальные первоисточники, значимые для нас. Мы продолжим наше сотрудничество. Сегодняшняя выставка небольшая. Но главное то, что она рассказывает о великих людях, связывает историю и современность. А в следующем году музей Арктики привезет к нам экспозицию в рамках проекта «Каверин 2.0», посвященную влиянию экспедиции Брусилова-Альбанова на творчество Вениамина Каверина.