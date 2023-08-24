В Башкирии рассмотрят законопроект, ужесточающий наказание за сокрытие автомобильных номеров

– Регулярное передвижение перегруженных фур является одной из основных причин разрушения дорог и мостов. Перегруженный автомобиль – это еще и повышенный риск аварийных ситуаций на дорогах, так как при сложных погодных условиях тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз, – рассказал Константин Толкачев.