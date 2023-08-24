В Башкирии рассмотрят законопроект, ужесточающий наказание за сокрытие автомобильных номеров

В Башкирии рассмотрят законопроект, который ужесточит наказание за сокрытие автомобильных номеров. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания региона. Согласно законопроекту, предлагается штрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей или лишать прав сроком от 6 до 12 месяцев.
Инициатива будет рассмотрена уже предстоящей осенью. По словам Константина Толкачева, законопроект предлагается ввести из-за недобросовестных водителей грузовых автомобилей, которые скрывают номерные знаки при прохождении весового контроля.
– Регулярное передвижение перегруженных фур является одной из основных причин разрушения дорог и мостов. Перегруженный автомобиль – это еще и повышенный риск аварийных ситуаций на дорогах, так как при сложных погодных условиях тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз, – рассказал Константин Толкачев.