В Уфе на избирательном участке отработали действия на случай возникновения ЧС

Безопасность на выборах. На одном из избирательных участков Уфы отработали действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По сценарию поступает сообщение о пожаре. Председатель участковой комиссии № 174 оперативно принимает решение об эвакуации, вызывает пожарных.

Эвакуируются все участники и избирательные урны с бюллетенями голосования в безопасное место. На участок прибывают пожарные, которые предотвращают возгорание. После подтверждения, что жизни людей ничего не угрожает, все члены комиссии возвращаются в помещение, чтобы продолжить свою работу. По завершении тренировки на месте разобрали все действия участников и определили моменты, требующие доработок.