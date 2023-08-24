В Уфе на избирательном участке отработали действия на случай возникновения ЧС

Безопасность на выборах. На одном из избирательных участков Уфы отработали действия на случай  возникновения чрезвычайной ситуации. По сценарию поступает сообщение о пожаре. Председатель участковой  комиссии № 174 оперативно  принимает решение об эвакуации, вызывает пожарных.

Эвакуируются все участники и избирательные урны с бюллетенями голосования  в безопасное место. На участок прибывают пожарные, которые предотвращают возгорание. После подтверждения, что жизни людей ничего не угрожает,  все члены комиссии возвращаются в помещение, чтобы продолжить свою работу. По завершении тренировки на месте разобрали все действия участников  и определили  моменты, требующие доработок.

В учениях приняли участие представители администрации Ленинского района Уфы, территориальной избирательной комиссии, сотрудники отдела полиции и спасатели.

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