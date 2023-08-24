В МФЦ Башкирии опровергли сообщения о необходимости удаления биометрических данных

Если вы никогда не давали свое согласие на обработку биометрических данных и не сдавали свою биометрию, то отказ не нужно оформлять, так как их нет в Единой биометрической системе, пояснили в МФЦ. Специалисты напомнили, что проверить, есть ли ваши данные в Единой биометрической системе, можно на Госуслугах в разделе «Профиль» – «Биометрия».