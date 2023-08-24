В Башкирии продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

Уже в следующем году в регионе не должно остаться ни одного аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Семь ФАПов в этом году откроются в Бакалинском районе. Несколько из них уже готовы принять первых пациентов.

Она и без рентгена видит пациента насквозь. Последние недели Нафиса Игушина дорабатывает в старом ФАПе, посещение которого для местных как культпоход – фельдшерско-акушерский пункт все эти годы находился в доме культуры. Собирать вещи для переезда не придется. Новое оборудование скоро перекочует со склада в кабинеты и смотровые. Здание уже стоит.

Рады и переезду до наступления холодов. Старое здание зимой едва удавалось прогреть, а вот с отсутствием воды приходилось мириться. Оптимизм помогал работать Жанне Ульмасовой и в старом здании. Проблемы там такие же, как и у коллег из соседней деревни.

Осталось дождаться оформления нужной документации, и можно принимать давно знакомых пациентов, но в новых условиях. Это один из семи новых ФАПов, которые появятся в этом году в Бакалинском районе.

За последние четыре года в республике в порядок привели 340 фельдшерско-акушерских пунктов. К 2024-му предстоит модернизировать еще порядка ста. Таким образом, в Башкортостане не останется аварийных ФАПов, отметил Радий Хабиров во время визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Но предстоит решить другую задачу – нехватку кадров.

Дальше будем идти по пути технической модернизации и привлечения кадров, потому что мы строим новые ФАПы, и бывает так, что один фельдшер может работать на два ФАПа. Кроме того, большая группа фельдшеров в возрасте, на которых держалась сельская медицина, сейчас уходит. На это надо обратить особое внимание. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан