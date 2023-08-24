В Башкирии продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

Уже в следующем году в регионе не должно остаться ни одного аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Семь ФАПов в этом году откроются в Бакалинском районе. Несколько из них уже готовы принять первых пациентов.
Она и без рентгена видит пациента насквозь. Последние недели Нафиса Игушина дорабатывает в старом ФАПе, посещение которого для местных как культпоход – фельдшерско-акушерский пункт все эти годы находился в доме культуры. Собирать вещи для переезда не придется. Новое оборудование скоро перекочует со склада в кабинеты и смотровые. Здание уже стоит.
Рады и переезду до наступления холодов. Старое здание зимой едва удавалось прогреть, а вот с отсутствием воды приходилось мириться. Оптимизм помогал работать Жанне Ульмасовой и в старом здании. Проблемы там такие же, как и у коллег из соседней деревни.
Осталось дождаться оформления нужной документации, и можно принимать давно знакомых пациентов, но в новых условиях. Это один из семи новых ФАПов, которые появятся в этом году в Бакалинском районе.
За последние четыре года в республике в порядок привели 340 фельдшерско-акушерских пунктов. К 2024-му предстоит модернизировать еще порядка ста. Таким образом, в Башкортостане не останется аварийных ФАПов, отметил Радий Хабиров во время визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Но предстоит решить другую задачу – нехватку кадров.
Казалось бы, фельдшеры не делают сложных операций и редко сталкиваются со случаями, когда человек находится на грани. Но именно они могут спасти жизнь, вовремя заподозрив заболевание. И для маленькой деревни ФАП – это большая помощь. Помощь, которая всегда рядом.