В Башкирии к 2024 году расселят более 100 тысяч кв. м аварийного жилья

На реализацию адресной программы выделено более 1,5 млрд рублей. В ближайшее время планируют расселить еще шесть тысяч квадратов, тем самым завершив реализацию досрочно. Переезд затронул обитателей ветхого жилья по всей республике.
Под переселение попали жители пяти аварийных домов в селе Мишкино. В следующем году эти здания отметили бы полувековой юбилей. Помимо возраста и внешнего вида жилья, проблемы были с его внутренним оснащением.
Для переселенцев возвели два пятиподъездных дома. В них уместились жители всех 50 квартир. Большая часть из них – пенсионеры, которые проживали в старых зданиях почти с самого момента постройки. Среди них Нина Зайнуллина, которая всю свою жизнь проработала в местной школе. В новый дом она переехала вместе с мужем. Сейчас супруги практически освоились в новом жилье. Они учатся пользоваться современной бытовой техникой, настраивают телевидение и уже приглашают в гости родных. В эту квартиру пенсионеры купили то, чего не могли себе позволить в предыдущей.
Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилья действует с 2019 года. За это время освободили почти 96 тысяч квадратных метров жилплощади, что в полтора раза больше планируемого объема. На этом работа не заканчивается. Еще предстоит расселить чуть больше шести тысяч квадратных метров.