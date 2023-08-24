В Башкирии к 2024 году расселят более 100 тысяч кв. м аварийного жилья

На реализацию адресной программы выделено более 1,5 млрд рублей. В ближайшее время планируют расселить еще шесть тысяч квадратов, тем самым завершив реализацию досрочно. Переезд затронул обитателей ветхого жилья по всей республике.

Под переселение попали жители пяти аварийных домов в селе Мишкино. В следующем году эти здания отметили бы полувековой юбилей. Помимо возраста и внешнего вида жилья, проблемы были с его внутренним оснащением.

Для переселенцев возвели два пятиподъездных дома. В них уместились жители всех 50 квартир. Большая часть из них – пенсионеры, которые проживали в старых зданиях почти с самого момента постройки. Среди них Нина Зайнуллина, которая всю свою жизнь проработала в местной школе. В новый дом она переехала вместе с мужем. Сейчас супруги практически освоились в новом жилье. Они учатся пользоваться современной бытовой техникой, настраивают телевидение и уже приглашают в гости родных. В эту квартиру пенсионеры купили то, чего не могли себе позволить в предыдущей.