В Уфе состоялась научно-практическая конференция в рамках подготовки к играм «Навстречу Евразиаде»

Соревнования буду проходить по девяти видам спорта, среди которых армрестлинг, воздушно-силовая атлетика, гиревой спорт, компьютерный, мас-рестлинг, перетягивание каната. Сегодня в рамках мероприятия состоялась международная научно-практическая конференция «Евразиада – путь к спортивному сотрудничеству народов Евразии в эпоху глобальных перемен».

В столетие нашего министерства проводятся первые игры. Вообще в Башкортостане много что проводится впервые и затем становится традицией.

Башкортостан выбрали местом проведения этих игр не случайно. В регионе есть вся необходимая для международных состязаний спортивная инфраструктура. Только в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 252 спортобъекта. Соревнования Евразиады пройдут на пяти площадках Уфы. Мероприятие направлено на развитие и популяризацию национальных и неолимпийских видов спорта. Также на конференции озвучили инициативу образовать Евразийский олимпийский комитет.