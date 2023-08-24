В Уфе состоялась научно-практическая конференция в рамках подготовки к играм «Навстречу Евразиаде»

Уфа примет первые международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта «Навстречу Евразиаде». Участниками станут более 700 спортсменов из 28 стран.

Соревнования буду проходить по девяти видам спорта, среди которых армрестлинг, воздушно-силовая атлетика, гиревой спорт, компьютерный, мас-рестлинг, перетягивание каната. Сегодня в рамках мероприятия состоялась международная научно-практическая конференция «Евразиада – путь к спортивному сотрудничеству народов Евразии в эпоху глобальных перемен».

В столетие нашего министерства проводятся первые игры. Вообще в Башкортостане много что проводится впервые и затем становится традицией.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Башкортостан выбрали местом проведения этих игр не случайно. В регионе есть вся необходимая для международных состязаний спортивная инфраструктура. Только в прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 252 спортобъекта. Соревнования Евразиады пройдут на пяти площадках Уфы. Мероприятие направлено на развитие и популяризацию национальных и неолимпийских видов спорта. Также на конференции озвучили инициативу образовать Евразийский олимпийский комитет.

Мы обратились в Республику Башкортостан, чтобы она приняла или не приняла, и здесь с радостью восприняли, здесь родилось как раз симбиотичное движение «Навстречу Евразиаде» и первые международные игры. И это не случайность, а закономерность.

Людмила Сараева, директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта Российской Федерации
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