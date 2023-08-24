В Уфе завершаются учебно-тренировочные сборы для дзюдоистов из ЛНР

В Уфе завершаются учебно-тренировочные сборы по дзюдо для спортсменов от 13 до 17 лет из Луганской Народной Республики. Сегодня дзюдоисты провели совместное тренировочное занятие с представителями сборной Республики Башкортостан, которые также проводят сборы в Уфе.
Наши гости работали в Уфе на протяжении двух недель. В заключительный день удалось провести совместное занятие с представителями сборной Республики Башкортостан по дзюдо. Они, кстати, сейчас готовятся к чемпионату России, который пройдёт в Кемерово в конце сентября. Идея провести совместные сборы с ребятами из Луганской Народной Республики назревала уже давно.
Урусхан Балаев совсем недавно ездил в Челябинск на международный турнир по дзюдо среди мужчин и женщин. В турнире участвовали спортсмены из 19 стран. Балаев завоевал бронзовую медаль, но на чемпионате России планирует выступить лучше. А в завершении тренировочного занятия сборной республики и ребят из ЛНР дзюдоисты даже сыграли в футбол.
Дзюдоисты проводили учебно-тренировочные сборы на базе спортивного комплекса «Биатлон». Тренировались ребята два раза в день. Кроме того, у них была предусмотрена развлекательная программа. В неё входила поездка на Нугушское водохранилище, посещение центра шорт-трека имени Семёна Елистратова. Также для них провели экскурсию по Уфе.
В составе команды из Луганской Народной Республики есть чемпионы и призёры как городских, так и всероссийских соревнований. Евгений Ткаченко уже является кандидатом в мастера спорта. А Петр Мыгаль побеждает практически на всех городских стартах.
Федерация дзюдо Республики Башкортостан уже договорилась с партнёрами из Луганской Народной Республики о дальнейшем сотрудничестве. Теперь ребята из ЛНР смогут участвовать в различных соревнованиях, которые будут проводиться в республике.