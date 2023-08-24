В Уфе завершаются учебно-тренировочные сборы для дзюдоистов из ЛНР

В Уфе завершаются учебно-тренировочные сборы по дзюдо для спортсменов от 13 до 17 лет из Луганской Народной Республики. Сегодня дзюдоисты провели совместное тренировочное занятие с представителями сборной Республики Башкортостан, которые также проводят сборы в Уфе.

Наши гости работали в Уфе на протяжении двух недель. В заключительный день удалось провести совместное занятие с представителями сборной Республики Башкортостан по дзюдо. Они, кстати, сейчас готовятся к чемпионату России, который пройдёт в Кемерово в конце сентября. Идея провести совместные сборы с ребятами из Луганской Народной Республики назревала уже давно.

Общая разминка была сначала, чтобы не было травм, броски-подхват, с колена, задние, всё показали, чтобы было без ошибок. Урусхан Балаев, член сборной Республики Башкортостан по дзюдо

Урусхан Балаев совсем недавно ездил в Челябинск на международный турнир по дзюдо среди мужчин и женщин. В турнире участвовали спортсмены из 19 стран. Балаев завоевал бронзовую медаль, но на чемпионате России планирует выступить лучше. А в завершении тренировочного занятия сборной республики и ребят из ЛНР дзюдоисты даже сыграли в футбол.

У нас хорошая погода выпала для региона, удалось искупаться, удалось осмотреть город и разные достопримечательности. Самое главное, что дзюдоисты имели возможность потренироваться с нами. Очень приятно, что наша сборная присутствует, получилось поработать. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Дзюдоисты проводили учебно-тренировочные сборы на базе спортивного комплекса «Биатлон». Тренировались ребята два раза в день. Кроме того, у них была предусмотрена развлекательная программа. В неё входила поездка на Нугушское водохранилище, посещение центра шорт-трека имени Семёна Елистратова. Также для них провели экскурсию по Уфе.

Ребята будут равняться. Музей этот очень воодушевляет ребят. Они посмотрели, что можно достичь уровня, какого-то успеха. Николай Головатый, тренер по дзюдо /Луганская Народная Республика/

В составе команды из Луганской Народной Республики есть чемпионы и призёры как городских, так и всероссийских соревнований. Евгений Ткаченко уже является кандидатом в мастера спорта. А Петр Мыгаль побеждает практически на всех городских стартах.

Это прекрасная идея – проводить такие сборы. Очень весело, интересно. Не везде так побываешь, попутешествуешь по России, по очень красивым городам. Петр Мыгаль, участник сборов по дзюдо /Луганская Народная Республика/