В Башкирии в эти выходные похолодает и пройдут дожди

По прогнозам синоптиков Башгидромета, в выходные дни в Башкирии ожидается понижение температуры воздуха. Так, в субботу, 26 августа, днём местами будет дождливо, ветер будет северо-западного направления, умеренный. Столбики термометров ночью покажут +2, +7 градусов, днём воздух прогреется только до +15, +20.
В воскресенье, 27 августа, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Ночь будет прохладной – +3, +8 градусов. Днём температура воздуха повысится до отметок +13,+18.