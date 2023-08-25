В Башкирии в эти выходные похолодает и пройдут дожди

По прогнозам синоптиков Башгидромета, в выходные дни в Башкирии ожидается понижение температуры воздуха. Так, в субботу, 26 августа, днём местами будет дождливо, ветер будет северо-западного направления, умеренный. Столбики термометров ночью покажут +2, +7 градусов, днём воздух прогреется только до +15, +20.