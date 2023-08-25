В Уфе продолжат проверку счетчиков тепла и горячей воды в квартирах

В ходе проведения контрольных мероприятий представители теплоснабжающей компании фиксируют показания приборов учета, проверяют их техническое состояние, ставят пломбы, устанавливают возможные факты вмешательства в работоспособность счетчиков и вносят информацию в акты обследования.

Кроме того, жильцы могут попросить проверяющего предъявить удостоверение с личным фото и печатью, а также заявку ООО «БашРТС», где должны быть указаны адреса домов, в которых запланировано проведение проверки.