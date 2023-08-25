В Уфе движение по Зининскому путепроводу запустят в начале сентября

Готовность объекта составляет 98%. Сейчас завершаются работы по асфальтированию проезжей части (уложено 15000 тонн), построена ливневая канализация диаметром от 300-500 мм длиной 4,7 км, закончен монтаж освещения.

Одновременно рабочие устанавливают гранитные бордюры протяженностью 5 км, асфальтируют участки сопряжения нового дорожного полотна с прежним, устанавливают дорожные знаки. Совсем скоро на проезжей части появится дорожная разметка.

Напомним, Зининский путепровод распложен в 200 метрах от железнодорожного переезда. Его длина – 106 метров, движение будет по четырем полосам, сооружение состоит из четырех опор и 36 балок пролетного строения. Протяженность основной дороги – 1850 км.

Уже с начала сентября автомобилисты смогут передвигаться по путепроводу.