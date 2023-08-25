В Уфе и двух районах Башкирии объявлен наивысший класс пожароопасности

В столице Башкирии, а также в Илишевском и Туймазинском районах республики сохраняется наивысший класс пожароопасности. Об этом телеканалу БСТ из ЦУР Башкортостана сообщил врио начальника пресс-службы МЧС России по РБ Андрей Зайцев.

Он напомнил жителям республики о необходимости соблюдения правил обращения с огнём. В частности, запрещено бросать горящие спички, окурки, разводить костры в ветреную погоду. Кроме того, не следует оставлять на солнце бутылки или осколки стекла, так как от нагревания солнечными лучами они могут сработать как зажигательные линзы.