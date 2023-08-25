В Уфе бдительный гражданин помог госавтоинспекторам задержать нетрезвого водителя

Вчера вечером на телефон доверия МВД по республике поступил звонок от неравнодушного гражданина. Он сообщил, что в Калининском районе Уфы водитель автомобиля ВАЗ-2107, предположительно, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Информация была передана сотрудникам столичной ГИБДД, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 18-летнего водителя на улице Машиностроителей. Как выяснилось, молодой человек никогда не имел водительского удостоверения. Результаты его медосвидетельствования показали 0,417 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Составлен административный протокол. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Владимир Севастьянов напомнил жителям республики о возможности сообщить о фактах грубого нарушения ПДД нетрезвыми водителями или пешеходами по телефону горячей линии МВД по РБ: 8(347)279-32-92. Дублировать данную информацию можно в телеграм-чат ГИБДД @GIBDDRB_02bot.