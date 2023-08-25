В Уфе грабители вынесли из магазина 72 айфона и 500 тысяч рублей наличными

Магазин расположен на улице Карла Маркса в Уфе. Сейфы со смартфонами преступники спустили по карнизу, пишет телеграм-канал Mash Batash.

Информация о краже поступила накануне, 22 августа. Сообщается, что неизвестные залезли в магазин через окно и вынесли два металлических сейфа, в которых лежали мобильники и наличность. Общая сумма ущерба составила порядка 3 млн рублей.

При этом записей с камер видеонаблюдения не осталось, так как за несколько дней до кражи камеры торговой точки перевели в лайф-режим.

В эту же ночь аналогичным способом пытались обворовать магазин техники на улице 50 лет СССР. Однако там сейф оказался более надежным.