В Уфе в Межвузовском кампусе студентов будут обучать управлению БПЛА

В новом учебном году Уфимский университет науки и технологий откроет на территории IQ-парка межвузовского кампуса площадку современных цифровых видов спорта. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства. Задачи – развитие киберспорта и навыков его практического применения в обучении управлению беспилотными летательными аппаратами.

Для этого будет разработана и внедрена новая программа для ускоренного обучения управлению БПЛА. Кроме того, учебное заведение намерено расширить сотрудничество с различными студиями, которые занимаются разработкой современных компьютерных игр.

Сектор киберспорта в университете активно развивается. Здесь учатся киберспортсмены, которые играют в топовых клубных командах, становятся победителями различных киберсоревнований регионального и федерального масштабов.