В Башкирии в пожаре пострадал один человек, а погибли двое

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о несчастном случае в Балтачевском районе.

24 августа в деревне Староянбаево огнём охватило дом и надворные постройки. На место происшествия экстренно прибыли пожарные, полиция и медики.

Известно, что в момент возгорания в помещении находились три человека. К сожалению, двое из них трагически скончались. Погибшими оказались 62-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Ещё один человек – 52-летний инвалид I группы – был спасён из огня соседом. По предварительным данным, выживший был хозяином дома.