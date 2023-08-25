В Башкирии более 200 пар зарегистрировали брак в красивую дату

Красивая дата 23 августа 2023 года собрала молодожёнов в середине недели. Более двухсот пар зарегистрировались в отделах ЗАГСа Башкортостана. Больше на одну семью стало в геронтологическом центре «Именлек». Екатерина и Шерали переехали в Башкортостан и нашли здесь счастье.

Невеста заметно волнуется, жених подбадривает возлюбленную. Оба видели жизнь, но не потеряли молодой задор.

Возраст для молодожёнов нестандартный: обоим за 60. Нестандартные и костюмы. У невесты яркий наряд оранжевого энергичного цвета, не без кокетства, в волосах гребень. Жених в светлом, как в символе чистоты. Жизнь как с нового листа. Они познакомились полгода назад. Женщина приехала из Харьковской области. Сначала жила в пункте временного размещения, после она поселилась в центре «Именлек». Там Екатерина и Шерали начали вместе новую партию.

Обычно движения Шерали более размеренны. В зал бракосочетания жених бежит буквально со всех ног, чтобы скорее сказать «да» и обменяться кольцами. Официально они теперь семья.

Несмотря на то, что браки принято заключать в конце недели, в эту среду ЗАГС был заполнен молодожёнами. Дату 23 августа 2023 года многие посчитали счастливой.