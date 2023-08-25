В Уфе правоохранители фиксируют случаи новой схемы телефонного мошенничества

Сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии начальник штаба Управления МВД России по Уфе, полковник внутренней службы Артур Хафизов обозначил статистику дистанционного мошенничества за последнюю неделю: 75 фактов, украдено 15 млн рублей.

Также он рассказал о новом способе мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам от лица руководителя организации, где они работают, называя имя, фамилию и должность, которые соответствуют настоящим данным. Далее – стандартная схема: говорят о том, что на человека хотят оформить кредит, и необходимо срочно перевести деньги на определенный счет.