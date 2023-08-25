Уфимские врачи спасли руку годовалому малышу

Годовалый мальчик получил серьезные травмы, засунув руку в электрическую мясорубку. Бригада скорой помощи доставила ребенка в районную больницу.
По словам мамы, малыш засунул левую руку в работающий прибор в тот момент, когда она отвлеклась. Пальцы ребенка травмированы. В больнице ему оказали первую медицинскую помощь. Руку из мясорубки вытаскивали под наркозом.
Для прохождения дальнейшего лечения маму и малыша направили в ГДКБ №17, где врачи провели обследование раны и наложили гипсовую ленту. Через некоторое время мальчику проведут реконструктивную пластику кисти руки.
Фото: ГКДБ №17 в Уфе