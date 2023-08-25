В Башкирии участник СВО вынес из огня инвалида

Участник спецоперации, 21-летний Ильдарис, приехал в Балтачевский район к своим родителям на время краткосрочного отпуска, информирует МЧС по республике. Он находился дома, когда услышал, как отец закричал о том, что у соседей начался пожар.

Ильдарис прибежал во двор горящего дома и услышал, как кто-то кричит внутри. Парень схватил топор из гаража и разбил им окно. В комнате сквозь дым он разглядел лежащего на полу человека, который тянул к нему руки и стонал. Молодой человек, не раздумывая, пролез в разбитое окно, ухватил лежащего мужчину за руки и вытащил из огня и дыма.