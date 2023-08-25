В Башкирии два друга жестоко расправились с товарищем

Следственный комитет Башкирии закончил расследование жестокого убийства. Подозреваемыми в преступлении стали два местных жителя 27 и 30 лет.
30 сентября прошлого года в полицию обратилась жительница Челябинской области, которая сообщила, что в Башкирии исчез её 34-летний родственник. Он перестал выходит на связь. Волонтёры сразу организовали поиски пропавшего. Однако им удалось найти только вещи мужчины и части телефона.
Следователям удалось выяснить, на каком автомобиле в вечер исчезновения катался пропавший. Доставленный для допроса один из мужчин рассказал, что его товарищ убил пропавшего и заставил его помочь спрятать тело. Второй подозреваемый также попытался переложить ответственность на своего знакомого. После проведения допросов и очных ставок между мужчинами, проверок показаний на месте и экспертных исследований удалось установить причастность обоих фигурантов к убийству потерпевшего. Выяснилось, что знакомого они убили с особой жестокостью.
Пропавший мужчина был дальнобойщиком. Вечером 29 сентября он оставил свой грузовой автомобиль на стоянке и встретился с приятелями. Компания из четырех человек распивала спиртное, трое из них затем отправились отдыхать в сауну. На обратном пути между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленники вывезли мужчину в лесной массив, где нанесли ему множественные удары руками и ногами, балонным ключом и бревном по различным частям тела, а также несколько раз ударили ножом, после чего привязали его буксировочным тросом к автомобилю и оттащили в поле, где нанесли уже смертельное ножевые ранения. На следующий день, злоумышленники вернулись на место преступления с лопатами и закопали свою жертву.
Уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения.