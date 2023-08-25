В Башкирии два друга жестоко расправились с товарищем

Пропавший мужчина был дальнобойщиком. Вечером 29 сентября он оставил свой грузовой автомобиль на стоянке и встретился с приятелями. Компания из четырех человек распивала спиртное, трое из них затем отправились отдыхать в сауну. На обратном пути между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленники вывезли мужчину в лесной массив, где нанесли ему множественные удары руками и ногами, балонным ключом и бревном по различным частям тела, а также несколько раз ударили ножом, после чего привязали его буксировочным тросом к автомобилю и оттащили в поле, где нанесли уже смертельное ножевые ранения. На следующий день, злоумышленники вернулись на место преступления с лопатами и закопали свою жертву.