Команда Евразийского НОЦ из Уфы приняла участие в сессии по технологическому предпринимательству

Создание будущей экосистемы во многом будет опираться на уже имеющийся задел нашего региона. Башкортостан занимает лидирующие позиции по ряду научно-технологических направлений в России и мире, у нас достаточно развита промышленная, научная и социальная инфраструктура, мы активно работаем в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В ходе сессии мы составили план развития инновационной экосистемы в регионе, что позволит к 2030 году в несколько раз увеличить количество стартапов в республике.

Сергей Гладких, начальник Управления трансфера технологий УГНТУ