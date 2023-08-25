Команда Евразийского НОЦ из Уфы приняла участие в сессии по технологическому предпринимательству

С 20 по 22 августа в Новосибирске прошла стратегическая сессия «Экосистема технологического предпринимательства в сети современных кампусов». Мероприятие прошло на площадке государственного университета.
Стратегическая сессия реализована в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». В мероприятии приняли участие 16 регионов России, сейчас в них создаются межвузовские кампусы.
Делегацию из Башкирии составили представители регионального правительства, руководство «Центра содействия инновациям в РБ», регионального центра инжиниринга, а также представители трех университетов – БГМУ, УУНиТ и УГНТУ.
Команды регионов прорабатывали инфраструктурные и содержательные возможности интеграции кампусов в единую систему технологического предпринимательства, разрабатывали сервисы и инструменты, которые могут позволить активизировать создание и развитие студенческих стартапов.
Разработанная модель экосистемы технологического предпринимательства в межвузовском кампусе будет строиться на основе четырех кластеров. Это «Инжиниринг и передовые производственные технологии», «Новая среда жизни», «Цифровая и зеленая химия» и «Биомедицина и генетика». Особая роль во взаимодействии отводится индустриальным партнерам и университетам. Концепция предполагает продуктовый подход в работе, начиная от генерации идей до вывода на рынок и масштабирования.
В рамках стратегической сессии выступили представители российских институтов развития технологического предпринимательства – Фонда содействия инновациям, фонда «Сколково», Сколковского института науки и технологий, Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
По итогам рейтингового голосования были определены четыре лучшие модели экосистем технологического предпринимательства в регионах, их подготовили Нижний Новгород, Тюмень, Челябинск и Уфа. Результаты стратегической сессии были представлены заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко.