В Башкирии осудили группу лиц, торговавшую похищенными автомобилями

Судом установлено, что группа из четырех мужчин покупала автомобили, заведомо добытые преступным способом, изменяла госномера, подделывали документы. Затем в эти документы они вносили данные несуществующих собственников и продавали транспортные средства по привлекательной цене. Покупатель на момент приобретения машины и не подозревал о нелегальности сделке.

По информации республиканской прокуратуры, из этой же группы двое фигурантов требовали у своего знакомого 3 млн рублей за земельный участок. В декабре 2017 года они жестоко избили мужчину, после чего он обратился в полицию.

Всего потерпевшими признаны 16 человек. Общая сумма ущерба превысила 31 млн рублей. Добровольно возмещено только 100 тысяч рублей.

Подсудимые свою вину не признали. Суд вынес решение в отношении трех злоумышленников о лишении свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.