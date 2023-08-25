В Башкирии осудили группу лиц, торговавшую похищенными автомобилями

Судом установлено, что группа из четырех мужчин покупала автомобили, заведомо добытые преступным способом, изменяла госномера, подделывали документы. Затем в эти документы они вносили данные несуществующих собственников и продавали транспортные средства по привлекательной цене. Покупатель на момент приобретения машины и не подозревал о нелегальности сделке.
По информации республиканской прокуратуры, из этой же группы двое фигурантов требовали у своего знакомого 3 млн рублей за земельный участок. В декабре 2017 года они жестоко избили мужчину, после чего он обратился в полицию.
Всего потерпевшими признаны 16 человек. Общая сумма ущерба превысила 31 млн рублей. Добровольно возмещено только 100 тысяч рублей.
Подсудимые свою вину не признали. Суд вынес решение в отношении трех злоумышленников о лишении свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Четвертый участник получил наказание в виде лишения свободы на 4 года условно. Также судом удовлетворены исковые требования о возмещении материального ущерба.