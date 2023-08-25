В Уфе благоустроят парк имени М. Гафури

В Уфе государственная историко-культурная экспертиза согласовала проект благоустройства парка имени Мажита Гафури и прилегающей к нему территории.

Кроме того, в этой зоне отдыха появятся многофункциональный и торговый павильоны, а у входа будет установлена арка. Также проектом предусмотрено обустройство амфитеатров, установка навесов с качелями, уличной мебели, а также информационных и указательных столбов.