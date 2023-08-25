В Башкирии приготовили национальный пирог зур бэлеш весом 140 кг

Фестиваль национальной кухни в Буздяке проводится с 2017 года. В программе – мастер-классы по приготовления национальных блюд, конкурсы мастеров, презентации и дегустация угощений национальной кухни. Кульминацией праздника становится разрезание большого бэлеша и угощение им гостей и участников праздника.