В Башкирии приготовили национальный пирог зур бэлеш весом 140 кг

Сегодня, 25 августа, в Буздякском районе в рамках фестиваля национальной кухни «БэлешФест-2023» приготовили зур бэлеш весом 140 кг.
На создание огромного пирога потребовалось 15 кг муки, 40 кг картофеля и 20 кг мяса. Глава администрации района Ильнур Игдиев сообщил, что специально под блюдо заказали гигантскую сковороду диаметром почти 1,5 метра. А накануне местные мастера выложили большую печь.
Фестиваль национальной кухни в Буздяке проводится с 2017 года. В программе – мастер-классы по приготовления национальных блюд, конкурсы мастеров, презентации и дегустация угощений национальной кухни. Кульминацией праздника становится разрезание большого бэлеша и угощение им гостей и участников праздника.