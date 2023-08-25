Стал известен объем товарооборота между Башкирией и Санкт-Петербургом

Более миллиарда рублей составляет товарооборот между Северной столицей России и Башкортостаном, и эту цифру надо серьёзно увеличивать. Активная работа в этом направлении началась уже сегодня.

В рамках дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашения между торгово-промышленными палатами двух субъектов Российской Федерации. Также в городе на Неве проходят переговоры между бизнес-сообществом нашей республики и Санкт-Петербурга. Представители порядка 70 компаний в формате B2B обсудили детали сотрудничества и потенциал взаимовыгодного сотрудничества.