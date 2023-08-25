В Башкирии почтили память Героя России Минигали Шаймуратова

В Кармаскалинском районе почтили память легендарного земляка: 124 года исполняется со дня рождения Минигали Шаймуратова. Выдающийся комдив родился 27 августа в деревне Биштяки, которая теперь переименована в честь знаменитого уроженца.
На малой родине Героя России прошли торжественные мероприятия, посвящённые памятной дате. В парке Победы села Шаймуратово с утра собрались местные жители, активисты, воспитанники военно-патриотических клубов, а также юные шаймуратовцы. Торжественный митинг начался с возложения цветов к памятнику легендарного комдива.
Участники почтили память Минигали Шаймуратова, а также всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.