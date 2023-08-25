В Башкирии более 8 тыс. медицинских специалистов переехало работать в сельскую местность

Более восьми тысяч медицинских специалистов переехало работать в сельскую местность в прошлом году в Башкортостане. Это участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках реализации специалисты до 50 лет получают не только трудовую практику в башкирских райцентрах, но и солидное денежное вознаграждение в размере от пятисот тысяч рублей. Программы призваны повысить качество и доступность помощи сельскому населению.

Они вместе собираются, выходят из дома и начинают рабочий день по одинаковому графику. Лиана и Рустам принимают пациентов в соседних кабинетах Мишкинской центральной районной больницы. Недавно пара отметила никах. Их связала учёба в медицинском университете. Лиана – уроженка Мишкинского района. После выпуска она вернулась в райцентр по программе «Земский доктор», а Рустам принял решение поехать вместе с ней.

Сейчас оба – терапевты. Рустам завершает обучение на нарколога. Всего в рамках программы в центральную районную больницу приехали семь человек: два педиатра, гинеколог, хирург и три терапевта. Четверо из них получат единовременную выплату в размере полутора миллионов рублей, а ещё один доктор – три миллиона. По программе деньги можно будет потратить на любые цели.