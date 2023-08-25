По программе «Башкирское долголетие» пенсионеры из Иглинского района отправились на экскурсию

В республике очередная группа, на этот раз из Иглинского района, отправилась на экскурсию по программе «Башкирское долголетие». Путешественники посетили старинный город Бирск.

Иглинцы прогулялись по центральной части. А для полного погружения в историю о городе пенсионеров сопровождал проводник в старинном кафтане. Гости посетили главную жемчужину Бирска – Троицкий кафедральный собор, где поднялись на колокольню и посмотрели на город с высоты птичьего полета. Также туристы побывали в Бирском историческом музее, пожарной каланче и купеческом доме. Завершилась поездка посещением Галкиной горы.