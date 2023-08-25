В Уфе стартовали сразу два крупных спортивных события

В эти дни столица республики принимает I Международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта «Навстречу Евразиаде». Около семисот участников из 28 стран выявляют сильнейших в девяти разных дисциплинах.

На торжественной церемонии открытия мероприятия выступили спортсмены-парашютисты. Участников и гостей приветствовали официальные лица, вручили государственные награды. А пяти спортшколам республики передали ключи от автомобилей в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Также в Уфе стартовало первенство мира по борьбе на поясах среди юношей и девушек не старше 17 лет. Сначала атлеты прошли процедуру взвешивания. Дальше вступили в борьбу за медали. Начались соревнования с квалификационных поединков.