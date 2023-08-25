В Уфе 31 августа откроют движение по улице Колгуевской

В башкирской столице в скором времени откроется движение по улице Колгуевской. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Запустить движение планируется уже 31 августа.

«До этого времени подрядная организация завершит укладку асфальта. Здесь с 22 мая вели строительство водовода в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», – сообщил глава городской администрации.

По словам Ратмира Мавлиева, в настоящее время подрядчики завершают укладку асфальтного покрытия. Работы по данному проекту начались с 22 мая текущего года и продолжались все лето.