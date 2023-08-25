В Башкирии мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома

В отдел полиции обратилась 52-летняя жительница села Кармаскалы. Как сообщила потерпевшая, у нее угнали автомобиль марки "Datsun".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник воспользовался наличием в замке зажигания ключей. Сам автомобиль в это время находился возле дома собственницы автомобиля.