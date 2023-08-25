В Госдуме рассмотрят законопроект о страховании от врачебных ошибок

Согласно законопроекту, пострадавшие пациенты смогут получить компенсацию. В соответствии с инициативой, частные клиники обязаны будут оплачивать страховые взносы за свой персонал, тогда как государственные больницы предоставят средства из федерального бюджета.

Также предполагается, что таким образом станет возможно упростить выплату компенсаций в результате неверных действий медицинских работников. Одной из основных целей является то, что по замыслу проекта, в будущем снизится количество врачебных ошибок и повысится качество медицины в целом.