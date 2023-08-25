Радий Хабиров посетил стройплощадки резидентов ОЭЗ «Алга»

Глава Башкортостана ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов по строительству предприятий нефтегазохимической отрасли. Так, предприятие «Дога» возводит завод по переработке углеводородных газов. Объем инвестиций – 5 млрд рублей, выпускаемая продукция будет использоваться и в оборонной промышленности, и в фармацевтике.

Также в ОЭЗ «Алга» реализуется проект по созданию производства синтетических высших жирных спиртов. Объём вложений превышает 21 млрд рублей. Глава Башкортостана также посетил производственную площадку ООО «Газпром нефтехим Салават». Радий Хабиров отметил, что это крупнейший партнер и налогоплательщик республики.

Появление целого ряда очень больших предприятий нефтехимического и газохимического комплекса связано с тем, что «Газпром нефтехим Салават» выступает старшим партнёром и поставщиком сырья для его более глубоких переделов. Такие высокотехнологичные производства начинают создавать резиденты ОЭЗ «Алга». Это очень современные предприятия, которые разрабатывают и внедряют уникальные для России и всего мира технологии. За это большое спасибо!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров посетил стройплощадки резидентов ОЭЗ «Алга»

В целом за два года, что мы управляем предприятием, его маржинальность значительно выросла, увеличились и его доходы. Потенциал «Газпром нефтехим Салавата» оцениваем высоко. Надеюсь, что в дальнейшем мы сделаем его не только самым крупным заводом в России, но, может быть, и в мире.

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Трудовой коллектив предприятия – более девяти тысяч человек. Радий Хабиров поздравил работников ООО «Газпром нефтехим Салават» с 75-летием предприятия и с аналогичным юбилеем города его жителей. Лучшим работникам и выдающимся горожанам глава республики вручил государственные награды Башкортостана.

Фото №2 - Радий Хабиров посетил стройплощадки резидентов ОЭЗ «Алга»
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Радий Хабиров провел итоговое заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Алга», которая, как отметил Глава Башкортостана, признана самой динамично развивающейся в России. Площадки в Ишимбайском и Стерлитамакском районе практически заполнены. В этом году республика добилась расширения территории особой экономической зоны «Алга». Новая площадка в Уфимском районе позволит привлечь проекты с общим объёмом вложений до 13 млрд рублей и создать 800 рабочих мест.

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