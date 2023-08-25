Радий Хабиров посетил стройплощадки резидентов ОЭЗ «Алга»

Появление целого ряда очень больших предприятий нефтехимического и газохимического комплекса связано с тем, что «Газпром нефтехим Салават» выступает старшим партнёром и поставщиком сырья для его более глубоких переделов. Такие высокотехнологичные производства начинают создавать резиденты ОЭЗ «Алга». Это очень современные предприятия, которые разрабатывают и внедряют уникальные для России и всего мира технологии. За это большое спасибо!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан