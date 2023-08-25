В Петербурге стартовали Дни Республики Башкортостан

Дворцовая площадь Санкт-Петербурга превратилась в центр башкирской культуры. С 25 по 27 августа в Северной столице России проходят Дни Республики Башкортостан. Сегодня они начались с деловой программы. Представители более 70 предприятий двух субъектов страны провели переговоры в формате B2B.

Представители более 40 компаний из Башкортостана и порядка 30 – из Санкт-Петербурга. На переговоры в формате B2B («бизнес для бизнеса») зарегистрировалось около 150 участников. Задача – не просто наладить контакты, но и проговорить уже конкретные шаги сотрудничества. Здесь и представители предприятий сельскохозяйственной направленности, и те, кто занимается IT-технологиями.

Более 1,2 миллиарда рублей составляет товарооборот между Северной столицей России и Башкортостаном, и этот показатель надо серьёзно увеличивать. Активная работа в этом направлении началась уже сегодня. В рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашения между торгово-промышленными палатами двух субъектов Российской Федерации.

Завтра между двумя субъектами планируется подписание соглашения о взаимодействии в вопросах цифровизации. Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга намерен работать на единой платформе с Башкортостаном, в первую очередь речь идёт о межрегиональной кооперации.

Не только экономическая, но и богатая культурная программа ожидается в Санкт-Петербурге в рамках дней республики. На три дня центр города на Неве превратится в праздничную площадку. Экономический потенциал, быт, культура гастрономические особенности Башкортостана – со всем этим можно познакомиться в самом сердце Санкт-Петербурга и царской России. Основная площадка дней республики расположилась на Дворцовой площади и прилегающей к ней территории.

Контрольные репетиции перед выступлением. Завтра на сцену перед зданием Эрмитажа поднимутся и артисты из Башкортостана. Всего из нашей республики приехало более 300 деятелей культуры. А сегодня местом притяжения для жителей и гостей Северной столицы стала Государственная академическая капелла. Здесь развернули этнодвор «Земля кочевников – край легенд».