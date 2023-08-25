В Уфе проходит масштабный гастрономический фестиваль «Есть!»

Праздник еды в башкирской столице организуют уже в четвертый раз, но в этом году впервые площадкой послужила территория возле «Уфы-Арены», так как желающих принять участие оказалось больше, чем в прошлые разы. Более сотни кафе и ресторанов ждут гостей в центре города.