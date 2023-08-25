В Уфе проходит масштабный гастрономический фестиваль «Есть!»

Праздник еды в башкирской столице организуют уже в четвертый раз, но в этом году впервые площадкой послужила территория возле «Уфы-Арены», так как желающих принять участие оказалось больше, чем в прошлые разы. Более сотни кафе и ресторанов ждут гостей в центре города.
Организаторы уже объявили мероприятие самым крупным гастрономическим фестивалем в России. На одной площадке гости могут познакомиться с кухнями различных стран, стрит-фудом и изысканными блюдами. Рестораторы стараются удивить посетителей.
Фестиваль «Есть!» продлится до 27 августа. В программе также конкурсы среди кулинаров и барменов, мастер-классы для взрослых и детей. Хедлайнерами концерта на гастрономическом празднике станут группы «Отпетые мошенники», «Волга-Волга» и певица Линда.