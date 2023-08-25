«БэлешФест-2023»: как в Башкирии готовили пирог, установивший рекорд

В Башкирии приготовили самый большой пирог. Его диаметр составил 140 сантиметров, а вес – 185 килограммов. Рекорд установлен в Буздякском районе на фестивале национальной кухни «БэлешФест».

Круглый, питательный, большой бэлеш на празднике назван символом дружбы. Чтобы угостить всех гостей национальным блюдом, на его приготовление ушло больше суток. 25 кг мяса, 120 кг очищенного картофеля и 14 кг муки. Особое внимание хозяюшки уделили тесту, которое раскатывали двухметровыми скалками. Для особого аромата пирог выпекали в печи.

От разнообразия пирогов кружится голова. Хочется попробовать всё. У чуваш бэлеш отличается тем, что готовят его из пшеничной крупы. Называется он хуплу. А вот мордовский национальный пирог готовят только по важным поводам, например, к свадьбе. Курицу обязательно запекают целиком и добавляют секретную приправу, раскрывать которую мордвины не стали.

Сжечь калории после вкусного пирога можно танцами и песнями, а также посетить мастер-классы и выставки национальных изделий.

Более 60 национальных блюд, и всё это разнообразие башкирской кухни. Праздник, проведенный на средства Фонда президентских грантов, направлен на сохранение национальных культурных традиций. Это уже шестой фестиваль национальной кухни. Здесь собрались ценители гастрономических впечатлений. С каждым разом «БэлешФест» привлекает всё больше посетителей и становится туристическим брендом района.