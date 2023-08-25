В Уфе открылись Международные спортивные игры «Навстречу Евразиаде»

Сегодня в Уфе состоялось открытие первых Международных спортивных игр национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». Соревнования продлятся в столице Башкортостана до 27 августа. В форуме принимают участие более 700 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки.

Свыше 50 человек принимают участие в соревнованиях по мас-рестлингу. Поединок длится до двух побед одного из борцов. Фаворитами соревнований являются россияне, из 14 спортсменов семь представляют Республику Башкортостан. Также приехали атлеты из Монголии, Узбекистана, Азербайджана и других стран.

Соглашение о проведении в этом году в Уфе соревнований по этническим видам спорта «Навстречу Евразиаде» подписано на полях Петербургского международного экономического форума Ассамблеей народов Евразии и правительством Башкортостана.

Для нас Евразиада – это заявка на то, чтобы быть неким спортивным и культурным центром для евразиадского сотрудничества, поэтому проведение этих игр для нас очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В программу игр вошли состязания по армрестлингу, воздушно-силовой атлетике, гиревому, городошному, компьютерному спорту, мас-рестлингу, перетягиванию каната, полиатлону и спортивному метанию ножа – всего девять видов спорта. Проходят соревнования на пяти спортивных площадках Уфы. В соревнованиях по городошному спорту принимают участие около 30 спортсменов из трёх стран – России, Беларуси и Казахстана. Приехали в Уфу сильнейшие спортсмены, например, чемпион Европы по еврогородкам и пятикратный победитель чемпионата мира Алексей Елисеев. В этом виде спорта он уже 35 лет.

Вся сборная России – конкуренты, товарищи из Казахстана и Беларуси и следующих стран, поддерживаем очень тёплые отношения. Алексей Елисеев, пятикратный чемпион мира по городошному спорту

Хотелось бы, чтобы молодёжь подключалась, а так в основном ветераны, предпенсионного возраста. Не хватает площадок, но в планах есть их увеличение. Александр Нестерков, руководитель делегации сборной Беларуси по городошному спорту