В Уфе проходит первенство мира по борьбе на поясах

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 22 стран. Республику на турнире представляют девять атлетов. Четверо из них успешно стартовали в первенстве и будут бороться за выход в финал. Остальные поборются за бронзу и выступят в утешительных схватках.

Республика вновь в центре спортивных событий. В последние годы в регионе проходят соревнования разного уровня, среди которых и международного масштаба. Впервые в Уфе проходило первенство по борьбе на поясах в 2005-м, а спустя два года Уфа принимала чемпионат мира среди взрослых. Затем были турниры в Салавате и в Октябрьском, в 2021-м в Уфе состоялся кубок мира по борьбе по поясах, и вот сейчас лучших выявляют юноши и девушки не старше 17 лет.

Сначала обязательная процедура взвешивания. Это предстартовое мероприятие проводится в течение двух часов, за это время атлет может совершить два подхода. И здесь опасность может представлять каждый лишний грамм. За этим следят арбитры и тренеры.

Уже на этом этапе соревнований может случиться настоящая драма. Как это произошло с Алтынай Ахмедьяновой из Белорецка. Ее вес оказался выше 44 килограммов. На помощь спортсменке пришла чемпионка мира и старший тренер юношеской сборной республики Альфия Алимгужина: девушке пришлось согласиться отрезать волосы. Главное – цель достигнута, Алтынай допускается до соревнований и с новой прической будет бороться за медали первенства мира.

Начались соревнования с квалификационных поединков. Республику на турнире представляют девять борцов. Всего на первенстве в Уфе выступают спортсмены 22 команд.

Также в рамках состязаний состоялось расширенное совещание международной федерации борьбы на поясах. И это работа на перспективу. Участники совещания поблагодарили руководство республики за организацию первенства мира и выступили с предложением в ближайшем будущем провести в Уфе чемпионат мира в этом виде спорта среди взрослых.