ХК «Салават Юлаев» завершил выступления на Кубке Блинова

Хоккейный «Салават Юлаев» завершил свои выступления на предсезонном турнире в Омске, где проходил Кубок Блинова. Накануне уфимцы встретились с хозяевами турнира – «Авангардом».

Юлаевцы открыли счёт уже на второй минуте, это сделал Александр Хмелевский. В начале второго периода «Салават» удвоил преимущество, Хмелевский оформил дубль. Однако «Авангард» перевернул игру и одержал победу со счётом 3:2, шайбы забросили Панюков, Ткачёв и Холодилин.