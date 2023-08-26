В Башкирии произошла авария с участием машины скорой помощи

25 августа поздним вечером в Кумертау зафиксировали крупное дорожно-транспортное происшествие.
По данным ГИБДД региона, водитель на «Форде» не справился с управлением и въехал в здание института по улице Карла Маркса. Госпитализация потребовалась его пассажирам – 21-летнему парню и 20-летней девушке.
Буквально в 150 метрах от первой аварии произошло ещё одно ДТП. На автодороге столкнулись три автомобиля, среди которых была машина скорой помощи. Госпитализация потребовалась водителю скорой помощи, врачу, санитарке и водителю другой иномарки.
Фото: ГИБДД РБ.