В Уфе огонь унёс жизнь мужчины

26 августа глубокой ночью в Уфе произошёл крупный пожар. Огнём охватило квартиру в многоэтажном доме по улице Сагита Агиша.
В помещении загорелись вещи. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые быстро ликвидировали горение и не допустили его распространения.
Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 20 человек, а пожарными было спасено 6 жильцов, среди которых ребенок. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, ему было 49 лет. Причины случившегося устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.