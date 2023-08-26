В Уфе огонь унёс жизнь мужчины

Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 20 человек, а пожарными было спасено 6 жильцов, среди которых ребенок. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, ему было 49 лет. Причины случившегося устанавливаются.