В Уфе огонь унёс жизнь мужчины

26 августа глубокой ночью в Уфе произошёл крупный пожар. Огнём охватило квартиру в многоэтажном доме по улице Сагита Агиша.

Фото №1 - В Уфе огонь унёс жизнь мужчины

В помещении загорелись вещи. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые быстро ликвидировали горение и не допустили его распространения.

Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 20 человек, а пожарными было спасено 6 жильцов, среди которых ребенок. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, ему было 49 лет. Причины случившегося устанавливаются.

Фото: МЧС по РБ. 

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