Глава Башкирии возглавил делегацию республики в Санкт-Петербурге

С 25 по 27 августа в Санкт-Петербурге проходят Дни Башкирии. Глава региона Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики.

Фото №1 - Глава Башкирии возглавил делегацию республики в Санкт-Петербурге

В программе тематических дней: рабочие встречи, деловые переговоры, участие в выставочных и культурных мероприятиях. Одним из ключевых событий станет деловой форум. В его повестке – презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкирии, а также пленарное заседание на тему «Межрегиональное партнёрство – основа развития территорий».

Радий Хабиров в рамках деловой программы встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, примет участие в подписании ряда стратегических соглашений, а также посетит экспозиционную площадку Башкортостана в историческом центре города.

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