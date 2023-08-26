Глава Башкирии возглавил делегацию республики в Санкт-Петербурге

В программе тематических дней: рабочие встречи, деловые переговоры, участие в выставочных и культурных мероприятиях. Одним из ключевых событий станет деловой форум. В его повестке – презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкирии, а также пленарное заседание на тему «Межрегиональное партнёрство – основа развития территорий».