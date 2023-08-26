Глава Башкирии возглавил делегацию республики в Санкт-Петербурге

С 25 по 27 августа в Санкт-Петербурге проходят Дни Башкирии. Глава региона Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики.
В программе тематических дней: рабочие встречи, деловые переговоры, участие в выставочных и культурных мероприятиях. Одним из ключевых событий станет деловой форум. В его повестке – презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкирии, а также пленарное заседание на тему «Межрегиональное партнёрство – основа развития территорий».
Радий Хабиров в рамках деловой программы встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, примет участие в подписании ряда стратегических соглашений, а также посетит экспозиционную площадку Башкортостана в историческом центре города.