В Башкирии двое мужчин обвиняются в убийстве экс-сожителя собутыльницы

В Дуванском районе двух местных жителей 44 и 34 лет обвинили в убийстве мужчины. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Следственного комитета республики.

21 августа мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков с подругой. Женщина пожаловалась на своего бывшего возлюбленного, который применял к ней насилие. Чтобы отомстить обидчику, собутыльники отправились к дому мужчины.

Товарищи избили бывшего сожителя подруги до потери сознания, а после уехали с места происшествия на такси. Тело пострадавшего нашла его нынешняя сожительница.

Мужчин задержали. В содеянном они сознались. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Расследование продолжается.