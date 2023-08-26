Радий Хабиров дал старт Дням Башкортостана в северной столице

С 25 по 27 августа в Санкт-Петербурге проходят Дни Башкортостана. Участники мероприятия принимают участие в презентации экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала. Делегацию республики возглавил Радий Хабиров.
Начало Дней Башкортостана было ознаменовано торжественным полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости с Нарышкина бастиона. Его совершил глава республики.
В сопровождении председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева руководитель региона ознакомился с важнейшими объектами Петропавловской крепости. Ее главные традиции, связанные с историей Санкт-Петербурга – поднятие Андреевского флага и залп из орудий Нарышкина бастиона.
Руководитель региона также пообщался с земляками из Башкортостана, которые приехали в Санкт-Петербург по рабочим делам или на отдых.