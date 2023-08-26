Радий Хабиров дал старт Дням Башкортостана в северной столице

С 25 по 27 августа в Санкт-Петербурге проходят Дни Башкортостана. Участники мероприятия принимают участие в презентации экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала. Делегацию республики возглавил Радий Хабиров.

Фото №1 - Радий Хабиров дал старт Дням Башкортостана в северной столице

Начало Дней Башкортостана было ознаменовано торжественным полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости с Нарышкина бастиона. Его совершил глава республики.

В сопровождении председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева руководитель региона ознакомился с важнейшими объектами Петропавловской крепости. Ее главные традиции, связанные с историей Санкт-Петербурга – поднятие Андреевского флага и залп из орудий Нарышкина бастиона.

Полуденный выстрел — очень древний ритуал. Это приобщение к истории Отечества. А мы этим символическим залпом открываем Дни Башкортостана в Санкт-Петербурге. Огромное спасибо руководству города за возможность широко представить нашу республику жителям и гостям северной столицы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Руководитель региона также пообщался с земляками из Башкортостана, которые приехали в Санкт-Петербург по рабочим делам или на отдых.

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