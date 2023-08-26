Радий Хабиров дал старт Дням Башкортостана в северной столице

Полуденный выстрел — очень древний ритуал. Это приобщение к истории Отечества. А мы этим символическим залпом открываем Дни Башкортостана в Санкт-Петербурге. Огромное спасибо руководству города за возможность широко представить нашу республику жителям и гостям северной столицы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии