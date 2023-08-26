Башкирия и Санкт-Петербург утвердили дорожную карту развития сотрудничества до 2027 года

Пушечным выстрелом в Санкт-Петербурге дали официальный старт Дням республики в Северной столице России. Залп из орудий Петропавловской крепости произвёл Радий Хабиров. Также Глава Башкортостана провёл встречу с губернатором города на Неве, а позже руководители двух субъектов приняли участие в пленарном заседании, где обсудили вопросы межрегионального сотрудничества.
Полуденный выстрел из орудий Нарышкина бастиона Петропавловской крепости впервые прозвучал 24 сентября 1873 года, а в 1957 году традицию возобновили. Многие поколения ленинградцев и петербуржцев по пушечному залпу сверяют часы. Именно с участия в церемонии полуденного выстрела начался рабочий день Главы Башкортостана в Северной столице России.
Позже Глава республики встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Стороны подписали план мероприятий дорожной карты по развитию сотрудничества между двумя субъектами до 2027 года.
Дни республики Башкортостан в Санкт-Петербурге проходят с 25 августа по 27 августа. На этот период Дворцовая площадь Санкт-Петербурга превратилась в центр башкирской культуры. В здании Главного штаба сегодня презентовали экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана.
Одним из ключевых событий дня стало пленарное заседание, на котором обсудили тему межрегионального партнёрства как основы развития территорий.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Во дворе государственной академической капеллы сегодня презентовали туристический потенциал Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. После этого состоялось подписание ряда соглашений между ведомствами двух регионов. Новых договорённостей достигли также совет ректоров Санкт-Петербурга и Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана. В Северной столице на сегодняшний день обучается около четырёх тысяч выходцев из нашей республики.
Ещё одно соглашение о сотрудничестве было подписано между Республикой Башкортостан и Государственным Эрмитажем. Площадки дней Республики Башкортостан продолжат свою работу.
Санкт-Петербург не просто культурная столица России, но и третий по численности город Европы. Проведение дней республики – это хорошая возможность ещё больше укрепить существующие взаимоотношения. Достигнутые здесь договорённости должны увеличить товарооборот между двумя субъектами. Также предполагается активизировать консультации и турпоток как в одном, так и в другом направлении. Если город на Неве славится своими историческими достопримечательностями, Башкортостан прежде всего прекрасен своей природой.