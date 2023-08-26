В Башкирии стартовала вторая смена для учащихся «шаймуратовских классов»

Потомки Шаймуратова отступать не умеют. В парке «Патриот» стартовала вторая профильная смена для учащихся «шаймуратовских классов». Участие принимают 139 детей со всех районов республики. В течение пяти дней они будут проходить военную подготовку. В первой половине дня по программе предусмотрены тактические занятия и физкультура, а после обеда – культурная программа.

В отличие от других смен, в этой особенность в том, что «шаймуратовцев» также ожидают мастер-классы по национальным танцам, встречи с известными людьми, участие в интеллектуальных играх. Девочек научат делать украшения своими руками. Как говорят организаторы, «шаймуратовцы» должны быть разносторонне развиты.