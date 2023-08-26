В Уфе проходит фестиваль патриотической песни «Время героев»

В Уфе у памятника Шаймуратову проходит II Всероссийский фестиваль патриотической песни «Время героев». Сегодня – финал. Он собрал десятки исполнителей как из Башкортостана, так и других регионов страны. Главный критерий участия в конкурсе – содержание. В своих песнях авторы вспоминали легендарные страницы истории и отдавали дань уважения героям России. Некоторые композиции были посвящены уже современности, в том числе участию солдат в специальной военной операции.