В Уфе проходит фестиваль патриотической песни «Время героев»

В Уфе у памятника Шаймуратову проходит II Всероссийский фестиваль патриотической песни «Время героев». Сегодня – финал. Он собрал десятки исполнителей как из Башкортостана, так и других регионов страны. Главный критерий участия в конкурсе – содержание. В своих песнях авторы вспоминали легендарные страницы истории и отдавали дань уважения героям России. Некоторые композиции были посвящены уже современности, в том числе участию солдат в специальной военной операции.
Фестиваль «Время героев» проводится в Башкортостане второй год подряд. Оба раза – на Советской площади. В этом году организаторы приурочили мероприятие ко дню рождения генерала Шаймуратова. В воскресенье на площадке пройдет гала-концерт, где наряду с победителями выступят звёзды российской эстрады, в числе которых Таисия Повалий, Глеб Матвейчук, Варвара, Аскар Абразаков и Ольга Кормухина, которая также выступила в качестве председателя жюри.