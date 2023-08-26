В Башкирии археологи ведут раскопки погребения IV-V вв.

Новые артефакты и захоронения обнаружены в Бирском грунтовом могильнике. Археологическая экспедиция Национального музея республики, а также школьники и студенты села Кушнаренково вторую неделю ведут раскопки и изучают площадку с погребениями IV-V вв., относящимися к бахмутинской культуре.

Аккуратно и кропотливо, с огромным энтузиазмом и терпением волонтёры и археологи подбираются к тысячелетней истории. Здесь по-другому не получится: каждый артефакт несёт колоссальную ценность.

18 новых погребений эпохи раннего средневековья относятся к Бирскому грунтовому могильнику. И они добавились к более 700 уже найденным. Здесь захоронены представители финно-угорского населения IV-V веков нашей эры. Сохранность артефактов разная, некоторые буквально рассыпаются от прикосновения.

Интересным является скорченное погребение на боку. Ранее в Бирском грунтовом могильнике было найдено лишь дважды. Также редкими считаются парные захоронения и совершенно уникальное и найденное впервые погребение ребёнка.

Найденные артефакты помогут узнать быт и образ жизни людей того времени. Во всех женских захоронениях найдены украшения из бронзы, железа и бисера. В мужских – орудия труда и обороны: топоры, костяные и железные наконечники стрел, ножи, копья.

Раскопки ведутся вторую неделю. Опытные археологи и юные волонтёры из Кушнаренково, Уфы и Бирска орудуют лопатой, совками, ножами и кисточками, очищая найденные ценности. Кто-то из ребят на раскопках бывал неоднократно, кто-то – первый год.

Бирский грунтовый могильник – памятник федерального значения, изучается уже на протяжении 65 лет. Ранее исследованиями занимался Нияз Абдулхакович Мажитов. Им здесь было найдено более 700 погребений и сделано множество открытий.